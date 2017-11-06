Как снимают азербайджанские сериалы (ФОТО)

2017-11-06 15:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня достаточно тяжело представить, современное телевидение без показа сериалов. Сериалы вошли в нашу жизнь настолько основательно, что сегодня ни одна встреча не проходит без обсуждения «а какой сериал вы смотрите сейчас». Любимые, смешные, грустные, высокобюджетные — сериалы стали настоящим социальным явлением. Их разбирают по кусочкам, анализируют, изучают.

При организации Главного Управления культуры и туризма города Баку в Центре Гейдара Алиева Сураханинского района состоялась встреча с главным сценаристом группы "Qələm ssenarist" телеканала Xazar, Валехом Ахмедовым, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Ведущий мероприятия Кямран Исрафилов отметил, что в целях поддержки творческих и талантливых представителей молодежи, подобные мероприятия будут проводиться регулярно.

В ходе встречи состоялось обсуждение отечественных сериалов, гости мероприятия задавали Валеху Ахмедову интересующие их вопросы. Были затронуты такие темы как сюжет сериала, достоверность киноперсонажей, создание качественного кинопроекта и т.д. Валех Ахмедов рассказал интересные истории, которые происходили на съемках киносериалов.

Отметим, что Валех Ахмедов является автором сценария популярных отечественных сериалов, среди которых – "Aramızda qalsın", "Qayınana", "Bir ailəm var", "Həyat, sən nə qəribəsən" и другие.

(Автор: Джани Бабаева )