В Узбекистане планируют создать Национальное антидопинговое агентство

2017-11-06 16:01 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Между Национальным олимпийским комитетом Узбекистана и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигнута договоренность об открытии в стране Национального антидопингового агентства.

Как сообщает НОК, вопрос обсуждался в ходе встречи заместителя генерального директора WADA Роба Колера и генерального секретаря НОК Ойбека Касимова в столице Чехии Праге.

НОК отмечает, что инициатива исходит от WADA, где видят прогресс за последнее время в результатах спортсменов Узбекистана. Национальный олимпийский комитет поддержал идею создания национальной антидопинговой организации.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)