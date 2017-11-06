Президент Турции посетит Россию

2017-11-06 16:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Эрдогана в Москву состоится 13 ноября текущего года.

В рамках визита в Москву Эрдоган встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ходе этой встречи ожидается обсуждение двухсторонних отношений.

Ожидается также обсуждение вопросов урегулирования сирийского кризиса.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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