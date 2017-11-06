Численность населения Узбекистана увеличилась

2017-11-06 16:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября составила 32 миллиона 511,9 тысячи человек, увеличившись с начала года на 391,4 тысячи человек, или на 1,2 процента. Об этом говорится в квартальном отчете Госкомитета по статистике.

Численность родившихся в январе-сентябре составило 523,6 тысячи (в январе-сентябре 2016 года — 532,4 тысячи или на 8800 больше), коэффициент рождаемости составил 21,7 промилле.

Наибольшее снижение коэффициента рождаемости отмечено в Хорезмской области (с 20,7 до 19,5 промилле), Бухарской (с 20,6 до 19,5), Ферганской (с 21,9 до 20,8), Ташкентской (с 20,2 до 19,2), Кашкадарьинской (с 24,7 до 23,8), Наманганской (с 23,5 до 22,6), Андижанской (с 22,9 до 22,1), Навоийской (с 22,3 до 21,7) областях и в Каракалпакстане (с 20,7 до 19,5 промилле).

Число умерших за первые девять месяцев года составило 116,9 тысячи человек (в соответствующем периоде 2016 года — 108,9 тысячи или на 8000 меньше), коэффициент смертности составил 4,8 промилле (4,6 промилле).

В структуре общей смертности причиной 60,5 процента случаев стали болезни системы кровообращения, 9,2 процента — новообразования, 6,2 процента — несчастные случаи, отравления и травмы, 5,6 процента — болезни органов пищеварения, 4,9 процента — болезни органов дыхания, 1,7 процента - инфекционные и паразитарные болезни и 11,9 процента - другие болезни.

За январь-сентябрь зарегистрировано 95 фактов смерти матерей, коэффициент материнской смертности составил 18,1 промилле (на 100 тысяч живорожденных).

В отчетном периоде умерло 6100 детей в возрасте до одного года. Коэффициент младенческой смертности составил 11,2 промилле (в январе-сентябре 2016 года — 10,2 промилле).

В январе-сентябре органами ЗАГС было зарегистрировано 192,7 тысячи браков и 23,6 тысячи разводов. Соответственно, в расчете на 1000 населения приходится 8 браков (в январе-сентябре 2016 года — 7,4) и 1 развод (0,9).

Число прибывших в страну граждан за девять месяцев составило 120,8 тысячи человек, число выбывших — 136,1 тысячи. Соответственно, сальдо миграции составило минус 15,3 тысячи человек, против минус 20,7 тысячи в соответствующий период 2016 года.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)