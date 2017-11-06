Стал известен убыток «Азеришыг»

2017-11-06 12:50 | www.oxu.az | 5

Активы ОАО «Азеришыг» на конец 2016 года составили 2 374 19,676 тыс. манатов, что на 17,07% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в структуре активов 1 633,181 млн манатов долгосрочные, 740,839 млн манатов - краткосрочные. Дебиторские долги «Азеришыг» равны 678,077 млн манатов, обязательства выросли на 51,28% до 996 301,603 тыс. манатов. В структуре обязательств 815 370,545 тыс. манатов - долгосрочные, 180 931,059 тыс. манатов - краткосрочные.

Уставный капитал ОАО равен 885 633,532 тыс. манатов. «Азеришыг» завершил 2016 год убытками на 25 636 439,15 манатов. В 2015 году убытки составляли 31 286 554,94 манатов.

Л.А.

