В Азербайджане температура воздуха понизится на 6 градусов

2017-11-06 13:00 | www.oxu.az | 3

Во вторник, 7 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, утром и вечером в некоторых местах полуострова возможна изморось, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, подует умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем 16-19, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-65%.

В районах Азербайджана днем в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах полуострова ожидается изморось. Утром местами туман, подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 17-22, в горах ночью 0-5, днем 9-14 градусов тепла.

Согласно предупреждениям, после нескольких дней умеренной погоды с 8 ноября до 10 ноября ожидается нестабильная погода, временами дожди. Местами осадки будут интенсивными, в горных районах возможен снег. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха постепенно снизится на 4-6 градусов. Может подняться уровень воды в реках.

Э.А.

