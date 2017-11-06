Слушания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября

2017-11-06 16:24 | www.trend.az | 6

Слушания об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября в Брюсселе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал VTM.

По информации телеканала, адвокат Пучдемона Поль Бекар намерен добиваться отказа Бельгии от исполнения европейского ордера на арест его клиента, выданного Испанией, мотивируя это возможной предвзятостью и политизированным характером суда, который ожидает экс-главу Каталонии в Мадриде.

В воскресенье вечером бельгийский суд освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников под подписку о невыезде до вынесения решения об исполнении европейского ордера. Ранее бывший глава Каталонии и четверо его соратников сдались бельгийской полиции.