Азербайджан посетят два афганских министра

2017-11-06 16:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Во вторник Азербайджан с официальным визитом посетят министр финансов Афганистана Эклиль Ахмад Хакими и исполняющий обязанности министра связи и информационных технологий Шахзад Гул Арйоби.

Об этом сообщили Trend в понедельник в посольстве Афганистана в Азербайджане.

Визит, в рамках которого запланированы встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, продлится два дня и завершится восьмого ноября.

Ранее министерство финансов Афганистана ознакомилось с проводимой в Азербайджане деятельностью в сфере построения е-правительства и высказало намерение перенять опыт Азербайджана в этой области. Переговоры и встречи в этом направлении были проведены в Кабуле в конце прошлого года.

В настоящее время в Афганистане уже создан аналог азербайджанской службы ASAN, получивший название Asan Khedmat, который формирует структуру электронного правительства в Афганистане.

Минфин Афганистана также обратилось к Азербайджану с просьбой оказать консультационную помощь, подготовить и представить на рассмотрение проекты, связанные с электронным документооборотом и электронным взаимодействием.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана товарооборот с Афганистаном по итогам девяти месяцев 2017 года составил 17,96 миллиона долларов. При этом вся сумма пришлась на экспорт азербайджанской продукции в Афганистан.

(Авторы: Ляман Зейналова, Анвар Мамедов)