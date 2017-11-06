Избран новый мэр Анкары

2017-11-06 17:25 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на «Milliyet», на сегодняшнем заседании Собрания городского муниципалитета Анкары правящая Партия Справедливости и развития выдвинула на должность главы муниципалитета кандидатуру председателя муниципалитета района Синджан турецкой столицы Мустафы Тунана. Набрав в первом туре 104 голоса он был избран на пост главы муниципалитета города Анкары.

Напомним, прежний руководитель муниципалитета Мелих Гёкчек подал в отставку по требования президента Турции Реджеба Тайипа Эрдогана.