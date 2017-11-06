Слушания о выдаче экс-главы Каталонии Пучдемона состоятся 17 ноября

2017-11-06 17:26 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на Комсомольскую правду, в этот же день будет решаться судьба остальных экс-членов женералитета.

«Слушания по делу намечены на 17 ноября, но будет ли дело рассмотрено в этот день, я не могу гарантировать, это будет известно после слушаний», - передает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя суда.

Данное заседание будет проходить в закрытом режиме, и решение по экстрадиции может быть принято в тот же день или отложено по просьбе сторон.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости. Однако Мадрид результаты голосования не признал, и лидеры сепаратистов во главе с 54-летним Пучдемоном сбежали в Бельгию.

3 ноября суд Испании выдал международный ордер на их арест, и в итоге через несколько дней все пятеро обвиняемых в растратах добровольно сдались бельгийской полиции.