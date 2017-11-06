Казахстанские пограничники задержали азербайджанских браконьеров на Каспии

2017-11-06 13:15 | www.oxu.az | 4

Казахстанские пограничники регионального управления береговой охраны изъяли крупную партию рыбы осетровых пород и задержали браконьеров – граждан Казахстана и Азербайджана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

В ходе операции казахстанские пограничники регионального управления береговой охраны изъяли 179 особей рыб осетровых пород. Живая рыба была сброшена за борт, мертвая - изъята. Подняты на борт сети 27 500 метров общей длины. Было задержано пятеро казахстанцев и четверо граждан Азербайджана, промышлявших браконьерской деятельностью, а также три плавсредства.

Второй этап совместных оперативно-профилактических мероприятий (СОПМ - 2017), проводящийся в целях поддержания благоприятного режима плавания и пресечения браконьерской деятельности, а также охраны биоресурсов в акватории Каспийского моря, продолжается.

Н.Г.