Избран новый мэр Анкары

2017-11-06 16:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Новым мэром Анкары избран депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития Мустафа Туна, сообщают в понедельник местные СМИ.

Туна в 2009-2014 годах был главой муниципалитета Синджна в Анкаре.



Отметим, что мэр Анкары Ибрахим Мелих Гекчек, который занимал этот пост с 1994 года, подал в отставку 28 октября.

22 сентября подал в отставку мэр Стамбула Кадир Топбаш, на место которого был избран Мевлют Уйсал. Сегодня также подал в отставку мэр турецкой провинции Бурса Реджеп Алтепе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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