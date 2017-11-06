Нотариальные конторы Узбекистана станут негосударственными

2017-11-06 16:59 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане планируется с 1 января 2018 года преобразовать государственные нотариальные конторы в негосударственные нотариальные конторы.

Это предусмотрено проектом указа президента страны «О мерах по коренному реформированию института нотариата в Республике Узбекистан», который размещен с 6 по 21 ноября на портале СОВАЗ (Система оценки воздействия актов законодательства) для широкого обсуждения.

Проектом предусматривается поэтапный переход на активную модель внебюджетного нотариата и его дальнейшее совершенствование в качестве института по предотвращению гражданско-правовых и экономических споров.

Преобразования намечены в целях повышения роли и значимости института нотариата в защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также улучшения качества предоставляемых населению нотариальных услуг.

Одним из основных направлений реформирования института нотариата в стране ставится «создание эффективной, прозрачной системы лицензирования нотариальной деятельности и введение порядка периодической аттестации нотариусов, обеспечивающие укомплектование нотариата честными и квалифицированными специалистами».

Также результатом должно стать «повышение доступности и прозрачности процедур оказания нотариальных услуг, усиление общественного контроля за качеством их оказания, правильностью исчисления и взыскания сумм государственной пошлины и других платежей.

Запланировано расширение применения исполнительных надписей нотариусов о взыскании денежных сумм и истребования имущества от должника преимущественно за счет сокращения практики вынесения судебных приказов по бесспорным требованиям, направленное, прежде всего, на значительное снижение нагрузки на судебную систему.

Планируется активное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность нотариальных контор и нотариальных архивов, оказание интерактивных государственных услуг посредством применения механизма межведомственного электронного взаимодействия.

Повысится имущественная ответственность нотариусов перед физическими и юридическими лицами благодаря введению обязательного страхования их гражданской ответственности.

Запланировано создание саморегулируемой организации – Нотариальной палаты Узбекистана, основанной на обязательном членстве всех нотариусов.

Также предусмотрена отмена с 1 июля 2018 года по всей территории республики требования о предоставлении справок в бумажном виде об отсутствии задолженности за электрическую энергию, природный газ, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения при нотариальном удостоверении сделок с недвижимым имуществом, имея в виду обмен необходимыми данными исключительно с применением межведомственного электронного взаимодействия либо получение письменного согласия приобретающей стороны о покрытии задолженности за коммунальные услуги.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)