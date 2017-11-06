Выяснилось, что 27-летний мужчина совершил самоубийство - ОБНОВЛЕНО

2017-11-06 17:27 | www.apa.az | 5

Выяснилось, что 27-летний мужчина совершил самоубийство.

Как сообщили АПА в Управлении полиции Сураханского района, Гасанов Орхан Исмаил оглу (1990 г.р.) повесился.

По факту прокуратура Сураханского района ведет расследование.

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16:36

Согласно поступившей в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС информации, в Сураханском районе один человек остался в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Как сообщает АПА со ссылкой на МЧС, спасатели Службы спасения особого риска немедленно прибыли на место. Они вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело Гасанова Орхана Исмаил оглу (1990 г.р.).

Операция завершена.