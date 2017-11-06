Роналду установил новый рекорд

2017-11-06 13:25 | www.oxu.az | 4
Футболист испанского клуба «Реал Мадрид» установил новый рекорд.
Как сообщает Oxu.Az, португальский нападающий установил новый рекорд за последние 25 лет по количеству голевых передач.
В XI туре в ходе встречи с «Лас Пальмас» Роналду сделал 84-ую голевую передачу. Таким образом, 32-летний форвард опередил легенду «Реал Мадрида» Рауля Гонсалеса. Уже завершивший карьеру Рауль является автором 83 результативных передач.
Отметим, что Криштиану Роналду в этом сезоне в чемпионате Испании забил всего один гол.
A.M.