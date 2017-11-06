Трамп перекормил карпов – ФОТО

2017-11-06 13:35 | www.oxu.az | 3

Во время ритуального кормления рыб в японском дворце Акасака американский политик вывалил в пруд целую пачку корма, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

У американского президента не хватило терпения приманивать карпа небольшими порциями еды, как это делал его японский коллега, поэтому он открыл деревянный контейнер и высыпал в воду все содержимое.

На фотографиях, выложенных в соцсети репортерами из Белого Дома, видно, что Синдзо Абэ, стоявшая неподалеку женщина в кимоно, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон едва сдерживают смех. Некоторые журналисты предположили, что после того, как Трамп и Абэ покинули зал, сотрудники дворца поспешили очистить водоем.

Н.Г.

