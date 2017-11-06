Unibank: Банкам Азербайджана необходима “передышка” (Интервью)

2017-11-06 17:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В этом году исполнилось 15 лет со дня первого успешного в истории Азербайджана слияния двух банков - MBank и PromTexBank. Это событие принято считать днем создания Unibank. За свою историю банк прошел большой путь развития, заслужив статус одного из самых инновационных и успешных банков Азербайджана. В интервью Trend председатель правления банка Фаиг Гусейнов рассказал об истории развития банка, достижениях, будущих планах, а также о ситуации на банковском рынке и ожиданиях, связанных с экономикой и сектором.

15 лет в банковском секторе Азербайджана

По мнению Гусейнова, объединение в 2002 году MBank и PromTexBank сыграло большую роль в институциональном развитии и повышении корпоративной культуры Unibank.

“Через год в капитал банка вошел Европейский банк реконструкции и развития, а затем немецкий инвестиционный банк DEG [инвестиционное ответвление KfW]. На тот момент эта была первая зарубежная инвестиция такого масштаба, осуществленная со стороны международных финансовых институтов в банковский сектор Азербайджана. Недооценить такое событие довольно сложно”, - сказал собеседник агентства.

На пике развития экономики Азербайджана, до 2008 года, Unibank был в числе лидеров по привлечению зарубежных средств с дальнейшим их вложением в ненефтяной сектор.

“Уже в более позднее время мы стали наращивать свое присутствие в розничном банкинге и существенно увеличили свою филиальную сеть. Сегодня мы активно кредитуем наших клиентов в обоих направлениях, как корпоративном, так и потребительском”, - отметил Гусейнов.

Говоря о распределении кредитов между корпоративным и ритейл-сегментами, глава Unibank отметил, что, несмотря на увеличение за последние годы доли потребительского кредитования до 70-80 процентов, в будущем, с постепенным улучшением бизнес-среды, это соотношение может составить ориентировочно 60 [для потребительского кредитования] и 40 [для корпоративного кредитования] процентов.

Экономика начинает восстанавливаться

Как отметил Гусейнов, экономика Азербайджана начинает восстанавливаться. Однако, для обеспечения дальнейшего развития экономики и, в частности банковского сектора, необходим стабильный курс маната: “Он важен для прогнозируемости бизнеса. Ненефтяной сектор все еще сильно зависит от импорта, поэтому курс национальной валюты играет важную роль для бизнеса”.

В то же время, добавил собеседник агентства, целесообразным было бы получить больше манатной массы.

“Сегодня в банках излишняя ликвидность, но она преимущественно номинирована в долларах. Хотя, отрадно отметить, что растут остатки на счетах корпоративных клиентов. Это происходит благодаря “обелению” экономики, ограничению наличного денежного оборота, выдачи заработных плат в безналичной форме. Все это приводит к росту остатков на счетах в банках”, - отметил собеседник агентства.

Гусейнов также добавил, что правительство уделяет особое внимание трудовым отношениям между компаниями и их работниками, в частности вопросам оформления сотрудников: “Это тоже очень правильный и своевременный шаг, играющий позитивную роль в развитии экономики”.

Банкам нужен "кнут и пряник"

Банки можно назвать первым вагоном поезда под названием “Экономика”, они первыми входят в сложную ситуацию и первыми из нее выходят, отметил Гусейнов.

“Мы первыми сталкиваемся с волнами экономических кризисов и, мне кажется, что сегодня банкам необходимо дать определенную “передышку”, будь то требования к капиталу или другим нормативам. Согласен, что в настоящее время ситуация намного лучше, чем была два года назад - улучшения видны не только в банковском секторе, но и в других сферах экономики. Я не говорю о каких-то сверхкомфортных условиях. В отношении банков должны быть предъявлены определенные требования - каждый банк должен предоставлять регулятору свою стратегию развития, деятельность банков надо постоянно отслеживать и держать в центре внимания. То есть банкам можно предоставить возможности, но при этом требовать от них предоставить план того, как они будут развиваться”, - сказал собеседник агентства.

Гусейнов согласен, что среди возможных мер поддержки банковского сектора могут быть рассмотрены налоговые каникулы.

“Одно время та часть прибыли, которая направлялась на капитализацию, была освобождена от налогов. Несомненно, банковский сектор только приветствовал бы новые налоговые каникулы. Мы бы смогли прекрасно воспользоваться этими льготами, и выгоду извлек бы не только банковский сектор, но и экономика в целом”, - сказал Гусейнов.

Три приоритета в кредитовании

По словам собеседника агентства, для Unibank главными направлениями для кредитования являются корпоративный сектор, потребительский рынок и микрокредитование.

Что касается последнего, то, как отметил Гусейнов, в Азербайджане наблюдается постепенное оживление предпринимательства и, соответственно, рост микрокредитования. По его мнению, одной из причин этого является активное развитие туризма в Азербайджане, развитие сервисной индустрии и импортозамещающего производства.

“Я говорю не только об отелях, которые покупают у малых и семейных предприятий различные продукты, активизируют сферу услуг. Конечно, на фоне увеличивающегося туристического потока это тоже оказывает свое позитивное влияние на развитие микробизнеса. Не меньшую роль здесь играют сами туристы. За последние девять месяцев 2017 года нашу страну посетило свыше двух миллионов туристов [рост за год на 20,9 процента по данным Совета по туризму]. Естественно, эти туристы совершают покупки, приобретают здесь услуги. Все это способствует тому, что в городе открывается множество сувенирных магазинов, кафе и ресторанов и других предприятий”, - сказал глава Unibank.

Гусейнов добавил, что микробизнес в Азербайджане развивается не только в Баку, но и регионах страны. По его словам, в республике очень большой потенциал для дальнейшего развития этого направления.

“Мы открыты для работы во всех основных направлениях — в сфере потребительского, микро- и бизнес-кредитования. Для нас важны все три направления, и отрадно видеть постепенное восстановление активности заемщиков. Любой кризис - это синусоида. Она опускается сверху вниз, а потом опять поднимается. У меня есть осторожный оптимизм касательно того, что мы уже достигли дна и начинаем совершать очередные шаги к экономическому росту”, - сказал Гусейнов.

В настоящее время, продолжил Гусейнов, достаточно высокую активность проявляют и экспортеры: “Экспортерам мы со спокойной душой можем предоставить валютный кредит. Это связано, конечно же, с тем, что выручку они получают в иностранной валюте. Мы с удовольствием профинансируем таких клиентов. Хотя неважно, экспортером или импортером является наш заемщик, выдача кредита - всегда риск. Каждый новый кризис привносит новые риски, что вынуждает нас менять требования к заемщикам, вносить определенные коррективы. Нынешние экономические условия также ввели свои коррективы и сегодня экспортеры имеют дополнительный плюс при рассмотрении запросов на кредит”.

Перспективы digital banking в Азербайджане

Собеседник агентства подчеркнул, что цифровая революция является мировым трендом, который охватывает не только банковский сектор, но и экономику в целом.

“Конечно, никто не отменит классический банкинг, во всяком случае, в ближайшие несколько лет. Хотя здесь стоит учитывать, что скорость проникновения интернета в нашу жизнь неравномерна. Если вспомнить, какие были темпы пять лет назад и сейчас, то можно отметить, что сегодня темпы развития интернета идут намного быстрее. Тем не менее, я сомневаюсь, что в ближайшие год-полтора азербайджанские банки закроют свои филиалы и перейдут на оказание услуг через смартфоны и планшеты. Есть определенные законодательные требования, принцип Know Your Client (“Знай своего клиента”). Все эти работы по внедрению цифрового банкинга займут не один год”, - сказал Гусейнов.

В то же время, продолжил председатель правления, это не значит, что банки не должны развивать цифровые услуги: “Наш банк всегда входил в число пионеров по внедрению инноваций. Мы продолжаем внедрять информационные технологии в нашу работу, в этом году мы осуществили серьезные инвестиции в нашу IT-систему, как на уровне программного обеспечения, так и аппаратной составляющей. У нас есть мобильное приложение, признанное компанией Deloitte & Touche, одно из трех лучших приложений в СНГ. Мы продолжаем развивать интернет-банкинг, как для корпоративных, так и розничных клиентов. В общем, у нас очень много планов в этой сфере”.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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