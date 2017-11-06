Денис Саммут: В случае возобновления война в Нагорном Карабахе не будет напоминать прежнюю

2017-11-06 17:45 | www.apa.az | 5

«Каждый обязан вносить свой вклад в мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Баку исполнительный директор лондонского Центра исследований LINKS Денис Саммут.

Д.Саммут сообщил, что конфликт должен быть решен только мирным способом: «Из апрельских событий 2016 года нам стало очевидно, что конфликты имеют очень тяжелые последствия. Люди должны понять одно: война, которая может произойти в 2017 году, не будет такой, как это было в 1989 году. Оружие обеих сторон обладает большой разрушительной силой. Мирное решение в первую очередь соответствует нуждам людей, напрямую пострадавших от конфликта. С этой позиции, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Мы должны стараться, чтобы это произошло. Есть ряд идей и предложений в связи с урегулированием конфликта. Наша роль, роль как гражданского общества – это вклад в создание условий для успешного ведения переговоров».

Д. Саммут отметил, что меры по возобновлению доверия являются одними из составных частей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «Меры доверия – это меры, которые должны быть приняты между государствами или группами в них, которые имеют проблемы друг с другом. Это не мера, которая должна быть принята между друзьями. Эти меры были приняты и в период холодной войны между США, НАТО и Советским Союзом для выяснения отношений. Это не значит, что мы не в курсе войны в Нагорном Карабахе и человеческих жертв, которые, можно сказать, ежедневно происходят на линии соприкосновения. Именно поэтому мы и говорим о мерах доверия. Этот вопрос обсуждается с целью создания условий для проведения переговоров на уровне президентов и министров. Каждый по-своему может внести вклад в урегулирование этого конфликта».



Отметим, Д.Саммут находится с визитом в Баку для участия на мероприятии «Могут ли меры доверия внести свой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта?». Мероприятие организовано Центром экономического и социального развития.