Новшество в связи с ремонтом транспортных средств

2017-11-06 13:55 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане из законодательства извлекается наказание за прием на ремонт транспортных средств с поврежденным кузовом без разрешения соответствующего органа исполнительной власти.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим предлагается изменение в Кодекс об административных проступках.

Так, в статье 345-й (Нарушение правил хранения и ремонта транспортных средств) Кодекса ликвидируется 2 пункт (принятие на ремонт транспортных средств с поврежденным кузовом без разрешения соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики наказывается штрафом в размере 250 манатов). Кроме того, из названия статьи удаляются слова «нарушение правил ремонта».

В проекте отмечается, что в последнее время развитие материально-технической базы министерства внутренних дел, информационных систем и ресурсов позволяют обнаружить любое правонарушение. По этой причине отпадает необходимость разрешения соответствующего органа исполнительной власти при принятии на ремонт транспортных средств с поврежденным кузовом.

Проект был рекомендован на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса.

A.M.