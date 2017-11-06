Самир Байрамлы: Bollywood Night – это мост культуры между Азербайджаном и Индией

2017-11-06 17:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Bollywood Night – это мост культуры между Азербайджаном и Индией, который еще больше сблизит наши народы, поможет лучше узнать друг друга, станет ярким праздником дружбы и мира, сообщил Trend Life ведущий вечера Самир Байрамлы.

"Индийский кинематограф, можно сказать, живет в сердце каждого азербайджанца. Удивительные и яркие, насыщенные и музыкальные киноленты известны нам с детства. Фильмы Болливуда вошли в жизнь многих людей разной возрастной категории, благодаря красочным съемкам, талантливой игре актеров, увлекательному сюжету. В наши дни индийское кино по-прежнему смотрит и любит многомиллионная публика. Поэтому приглашает всех на наш вечер, который станет настоящим праздником для всех любителей индийского кино, музыки и танцев", - сказал Самир Байрамлы.

Напомним, что в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00 пройдет грандиозный праздник Bollywood Night, приуроченный 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и 70-летию независимости Индии, сообщает Trend Life.

Bollywood Night с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады организован Full House Entertainment (руководитель - Диа Соун Кхе) при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (президент - Соби Т.Абрахам). Звездный посол Болливуда в Азербайджане - солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев. В концертной программе также примут участие певцы Джейхун Бакинский, Фарид Гасанов, Кямран Гасанли, Кенуль Керимова и юная Нурай. Ведущие вечера - Нармина Агаси и Самир Байрамлы. Все азербайджанские артисты будут выступать в национальных костюмах Индии и представят известные композиции этой сказочной страны. Выступления будут сопровождаться ярким шоу и танцами группы "Супер танцор". Художник-постановщик индийских танцев и дефиле - Этибар Гулиев. На вечере будет также представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран.

Кульминацией вечера станет выступление звезды индийской эстрады Алиши Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии". Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60. Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295.

Страница мероприятия https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

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(Автор: Вугар Иманов)