«Тенгизшевройл» объявил объемы нефтедобычи

2017-11-06 17:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2017 года товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» (ТШО) добыло на Тенгизском месторождении 21,4 миллиона тонн нефти, сообщают в понедельник казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

«В 2008 году ТШО завершил проект закачки сырого газа и завода второго поколения, в результате чего суточная добыча нефти на месторождении достигла приблизительно 75 тысяч тонн (600 тысяч баррелей) и суточное производство природного газа - 22 миллиона кубических метров (750 миллионов кубических футов)», - сообщила пресс-служба компании.

С января по сентябрь 2017 года объемы добычи сырой нефти на Тенгизе составили 21,4 миллиона тонн (171 миллион баррелей). В сравнении с 2016 годом добыча на Тенгизе незначительно возросла - в январе-сентябре прошлого года было добыто 20,3 миллиона тонн нефти (160 миллионов баррелей).

«С января по сентябрь 2017 года ТШО реализовал более одного миллиона тонн сжиженного газа, 5,52 миллиарда кубометров природного газа, а также 1,85 миллиона тонн серы», - говорится в сообщении.

С января по сентябрь 2017 года прямые выплаты государству составили более 5,9 миллиарда долларов.

В настоящее время ТШО добывает на Тенгизском месторождении 26-27 миллионов тонн нефти. После завершения расширения мощностей ТШО на Тенгизе добыча достигнет 39 миллионов тонн в год. На месторождении пробурено 130 скважин, а до 2022 года по программе буровых работ планируется ввод в эксплуатацию еще 100 скважин.

Как сообщалось, расходы по проекту будущего расширения производственных мощностей Тенгизского месторождения, проекту управления устьевым давлением (ПБР ПУУД) в 2017 году составят пять миллиардов долларов. На пятилетний период строительства затраты составляют 36,8 миллиарда долларов.

Тенгизское нефтяное месторождение открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире.

Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 миллиарда тонн (25,5 миллиарда баррелей) и 200 миллионов тонн (1,6 миллионов баррелей) в Королевском месторождении.

Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 миллионов до 1,37 миллиарда тонн (7,1 – 10,9 миллиарда баррелей).

ТОО «Тенгизшевройл» было сформировано 6 апреля 1993 года на основе соглашения между Казахстаном и компанией «Шеврон». В настоящее время партнерами ТШО являются: «Шеврон» - 50 процентов, АО НК «КазМунайГаз» - 20 процентов, «ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк.» - 25 процентов и СП «ЛукАрко» - пять процентов.