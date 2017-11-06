Получи кредит от Unibank сейчас, оплати в следующем году!

2017-11-06 17:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Кредиты наличными в Unibank стали еще выгоднее. Теперь каждый, взявший кредит в банке, получит его со льготной процентной ставкой и выплатит основную сумму кредита с 2018 года. В рамках кампании, до 30 ноября, клиенты, получившие кредит в Unibank, наряду с приобретением 2%-ой скидки, в последующие два месяца будут платить только ежемесячные проценты по кредиту.

Преимущества кампании:

Комиссии за страховку не существует;

2%-ые скидки по кредиту;

Возможность оплаты основной суммы с 2018 года;

Поручитель не требуется;

Кредитные процедуры очень просты;

Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манат;

Возможность получить кредит посредством электронной справки.

Для получения кредита можно обратиться в филиалы банка. Оставить заявку на кредит можно также онлайн на сайте www.unibank.az, через мобильное приложение Unibank Mobile или же обратившись через мессенджер whatsapp по номеру 050 778 8117.

На сегодняшний день, Unibank,обладая широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах, обслуживает своих граждан. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед. Учитывая потребности клиентов, следующие филиалы банка, расположенные в столице и регионах, оказывают услуги с 10:00 до 17:00 и по выходным:

15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна)

“Нефтчиляр”

“Нариманов”

“Хырдалан”

“Барда”

“Сумгайыт”

“Гянджа”

А следующие филиалы оказывают услуги клиентам по выходным с 10:00 до 14:00:

“Mярдакан”

13-ый филиал(“Иншаатчылар”)

14-ый филиал(“Беш мяртябя”)

10-ый филиал(“Ахмедлы”)

“Kяпяз”

“Mингячевир”

“Товуз”

А филиал “Аджеми” и 19-ый филиал (“Бакиханов”) будут работать каждый день до 15 ноября с 09:00 до 20:00.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az ) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az ) и твиттер (https://twitter.com/unibank ).