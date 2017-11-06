Сельхозкооперативы в регионе Казахстана могут стать более эффективными

2017-11-06 17:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Лишь 15 сельхозкооперативов из 73, созданных в Карагандинской области за два года, реально начали продавать свою продукцию.

Как сообщает пресс-служба акима Карагандинской области, на аппаратном совещании аким области Ерлан Кошанов потребовал объяснить, в чем причина столь низкой эффективности.

Источником проблем названа нехватка оборудования и плохая организация работы.

“Из 73 кооперативов необходимым оборудованием располагает меньше половины. В Жанааркинском и Осакаровском районах ни один кооператив не имеет оборудования. В Шетском районе вообще работы не ведутся, хотя сельхозкооперативы уже давно должны насыщать внутренний рынок продуктами”, - рассказал заместитель акима области Серик Шайдаров. В 2016 году было создано 17 сельскохозяйственных производственных кооперативов, в 2017-м - 56.

“Но на сегодняшний день из 73 кооперативов только 15 из пяти районов начали реализовывать свою продукцию - всего 631 тонну молока и 77 тонн мяса. Например, в Абайском районе реализовали 375 тонн молока, это почти 50 процентов от общего количества. В Бухар-Жырауском районе четыре кооператива реализовали около 100 тонн молока, в Каркаралинском районе четыре кооператива реализовали 100 тонн молока. Остальные 55 тонн - на счету Нуринского района. Сельхозкооперативы Жанааркинского района продали шесть тонн мяса. В других районах еще не начали реализацию продукции”, - сообщил Серик Шайдаров.

Аким области Ерлан Кошанов поручил подчиненным взять этот вопрос на особый контроль.

“Нам нужно не количество этих кооперативов, а их качество. Работайте с каждым кооперативом индивидуально. Они не должны простаивать”, - подчеркнул глава региона.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)