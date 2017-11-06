Полиция задержала воров

2017-11-06 14:34 | www.oxu.az | 3

Сотрудники отделения полиции на метрополитене задержали ранее судимого жителя Баку Руслана Сеидова, который 2 ноября на станции метро «28 Мая» вытащил мобильный телефон из кармана жителя Баку З.Ибрагимова.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, выяснилось, что вчера в том же месте он также украл телефон у жителя Баку А.Искендерова.

Сотрудниками Управления полиции города Сумгайыт был задержан некий Эльман Алекперов. В результате оперативных мероприятий сотрудников Гарадагского районного управления полиции было установлено, что с 28 августа текущего года по 14 сентября он украл 10 мобильных телефонов у граждан.

Сотрудники 22-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района задержали жителя Шемахи, ранее судимого Теймура Темирова, который с 26 сентября по 27 октября украл из 9 автомобилей мобильные телефоны и планшеты. Сотрудники 37-го отделения полиции Управления полиции Хатаинского района задержали жителя Баку Азиза Рзазаде, который предположительно 22 октября проник в квартиру жительницы района и забрал 600 манатов денег, ноутбук и мобильный телефон.

Еще один подобный случай был зарегистрирован в Шеки. Полицейские задержали жителя Кельбаджарского района Шахмара Махмудова, который 30 октября украл мобильный телефон из дома живущего в Шеки жителя Гянджи Э.Мусаева. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что задержанный украл еще один мобильный телефон в одном из домов на территории района.

A.M.

