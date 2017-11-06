Президент Ильхам Алиев ознакомился с ретровагонами Бакинского метрополитена (версия 2)

2017-11-06 17:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с отреставрированными по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена ретровагонами.

Председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов проинформировал главу государства о ретровагонах.

Затем Президент Ильхам Алиев на поезде, состоящем из ретровагонов, прибыл со станции «Ичеришехер» на станцию «Нариман Нариманов».

Ознакомившись с ретровагонами, Президент Ильхам Алиева поздравил коллектив Бакинского метрополитена с 50-летним юбилеем, пожелал ему новых успехов.