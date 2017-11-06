Azer Turk Bank поддержит молодых бизнесменов

2017-11-06 14:37 | www.oxu.az | 3

На днях в Баку будет дан старт конкурсу Azerbaijan Business Case Competition, проводимому среди студентов высших учебных заведений со стороны общественного объединения «Азербайджанские выпускники вузов США».

В этом конкурсе принимают участие студенческие команды, представляющие ведущие университеты нашей страны. Применяя знания, полученные в таких сферах, как финансы, маркетинг, бухгалтерия, технологии и управление, они решают реальные бизнес-проблемы и представляют их на рассмотрение жюри, которое после выбирает победителя.

Государственный Azer Turk Bank, активно участвующий в реализации проектов в сфере социальной ответственности, выступает в роли спонсора этого значимого мероприятия, проводимого в Азербайджане уже в 15 раз. Azer Turk Bank, как постоянный новатор в своем деле, участвуя в этом проекте, стремился оказать поддержку молодежи в совершенствовании умений и знаний в сфере экономических наук, наращивании ее практических навыков, что в последующем будет способствовать привлечению молодых интеллектуалов к работе в сфере бизнеса.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность на протяжении уже 22 лет, принадлежит Азербайджанскому государству. С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах Банка можно ознакомиться на официальном сайте www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.