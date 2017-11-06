Не менее 14 боевиков уничтожены в результате операции на юге Афганистана

2017-11-06 17:49 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 14 боевиков радикального движения "Талибан" уничтожены, 15 получили ранения в ходе контртеррористической операции афганской армии в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны исламской республики.

"По меньшей мере 14 боевиков радикального движения "Талибан" уничтожены, 15 получили ранения в ходе контртеррористической операции афганской армии в провинции Гильменд, - приводит агентство Синьхуа сообщение, размещенное в Twitter ведомства. - Пять автомобилей и пять мотоциклов, принадлежащие боевикам, были также уничтожены во время рейда, проведенного в районе Над Али, к западу от административного центра провинции, города Лашкаргах".