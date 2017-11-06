По инициативе IDEA очищена территория археологического комплекса «Древняя Гянджа» (ФОТО)

2017-11-06 17:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При поддержке Общественного объединения «Молодежная столица Европы-2016 года» и Главного управления молодежи и спорта Гянджи Общественным объединением IDEA, молодежным движением «Cavan» («Джаван») и Исполнительной властью Гянджи была организована акция по очистке территории археологического комплекса «Древняя Гянджа».

Об этом Trend в понедельник сообщили в IDEA.

Отметим, что территория археологического комплекса «Древняя Гянджа» объявлена заповедником с целью защиты исторически определенной территории и ландшафта, сохранения и восстановления его индивидуального облика. На территории «Древней Гянджи» имеются культурный слой и множество ценных образцов искусства периода IX–XVII веков. На территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника расположены и охраняются также остатки таких важных строений, как крепостные стены, мосты, мавзолей Имамзаде, мельничный жернов (XII век), Гянджинская крепость (XVII век) , мавзолей Джомард Гассаба.

Цель указанной акции - очистить территорию археологического комплекса «Древняя Гянджа» от бытовых отходов, внести вклад в защиту расположенных на данной территории археологических памятников научного, исторического и культурного значения, в дело охраны окружающей среды в заповеднике и передачи будущим поколениям исторических богатств Азербайджана в надлежащем состоянии, пропаганды соблюдения чистоты в общественных местах и привлечения всей молодежи к охране окружающей среды.

В акции приняли участие более 400 добровольцев из Гянджи. Участники акции, которым были предоставлены необходимые санитарные принадлежности, собирали и сортировали отходы. Чтобы повысить эффективность сбора отходов, к акции была привлечена и спецтехника.

Учитывая важность просветительской работы в обществе для борьбы с проблемами окружающей среды, Общественное объединение IDEA вместе с местными и международными партнерами регулярно проводит подобные акции. С целью сохранения, воспроизводства и охраны биоресурсов Каспийского моря при участии множества волонтеров ежегодно проводятся акции по очистке берегов Каспийского моря, а также рек страны.

Общественное объединение IDEA выражает признательность всем участникам акции, добровольно присоединившимся к охране окружающей среды и проявившим особую активность, а также структурам, оказавшим поддержку проведению акции. Общественное объединение призывает всех заботиться о природе и природных богатствах, не загрязнять окружающую среду.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)