В Азербайджане будут производить носки

2017-11-06 14:46 | www.oxu.az | 5

Национальный фонд помощи предпринимательству (НФПП) министерства экономики начал прием инвестиционных проектов предпринимателей по приоритетным областям в Пираллахинском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в рамках бизнес-форума в Пираллахы с предпринимателями проведены обсуждения с целью более эффективного использования существующего экономического потенциала, посчитано целесообразным принятие предложений по финансированию инвестиционных проектов в некоторых областях в Пираллахинском районе. К этим областям относятся финансирование стартапов, создание оливковых и миндальных хозяйств, предприятия по производству чулков и носков, а также предприятий по вторичной переработке пластиковой и полиэтиленовой тары.