Французский футболист спровоцировал беспорядки – ВИДЕО

2017-11-06 14:50 | www.oxu.az | 4

Во Франции посетители матча «Сент-Этьен» — «Лион» прервали игру, выбежав на поле после того, как полузащитник гостей Набиль Фекир забил пятый гол в ворота соперников.

Как передает Oxu.Az, Фекир отпраздновал гол в стиле нападающего «Барселоны» Лионеля Месси: он снял футболку и указал фанатам на свою фамилию. Жест Фекира разозлил болельщиков, они выбежали на поле.

Игру прервали на 40 минут, футболистам пришлось уйти в подтрибунное помещение. Матч завершился победой «Лиона» со счетом 5:0.

Н.О.