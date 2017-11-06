AccessBank прокомментировал вопрос консолидации

2017-11-06 19:02 | www.apa.az | 4

AccessBank опроверг информацию о возможных изменениях в составе акционеров банка.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, AccessBank является одним из самых крупных банков страны по размеру активов, а также по широкой сети обслуживания, охватывающей все регионы страны. «Только на прошлой неделе состоялось открытие нового филиала «Сабирабад», который позволит более эффективно обслуживать клиентов с учетом потенциала данного региона. Последние месяцы были отмечены рекордными показателями по выдаче кредитов, и на данный момент доля AccessBank на рынке микрокредитования страны составляет более 50%. Помимо этого, депозитный портфель банка по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился до 40%, что подтверждает растущее доверие населения к банку. Кроме этого, в сентябре 2017 года акционеры AccessBank в очередной раз повысили уставный капитал банка на 20 млн. манатов», - отмечается в сообщении.