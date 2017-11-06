Президент Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу

2017-11-06 19:15 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает АПА, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин президент, крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения на баптистскую церковь в Техасе. От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших и всему американскому народу глубокие соболезнования в связи с этим трагическим событием, желаю исцеления раненым».