Президент подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

2017-11-06 19:28 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация».

Как сообщает АПА-Экономикс, уставный капитал и другие активы ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» будут сформированы за счет имущества, полученного ЗАО «Аграркредит» взамен проблемных активов ОАО «Международный банк Азербайджана».

Распоряжениями президента Натиг Арзиман оглу Амиров назначен председателем Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», а Кямран Тельман оглу Набизаде - генеральным директором.