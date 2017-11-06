Турция может частично возобновить выдачу виз в США

2017-11-06 20:19 | www.apa.az | 4

Турция может последовать примеру США и частично возобновить выдачу неиммиграционных виз на территории Соединенных Штатов. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник турецкая газета Milliyet, ссылаясь на источник в турецком правительстве.

По данным агентства Reuters, диппредставительства США в Турции в понедельник возобновили выдачу американских виз "на ограниченной основе". По данным агентства, на этот шаг американские власти пошли в преддверии визита в США премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма 7-11 ноября. Глава турецкого кабмина в ходе поездки намерен провести переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, чтобы обсудить в том числе визовый кризис.

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ареста 4 октября сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") во главе с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого республика обвиняет в организации госпереворота 15 июля 2016 года.

После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.