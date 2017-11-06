Названа дата визита Эрдогана в Москву

2017-11-06 20:38 | www.apa.az | 4

В пресс-службе президента Турции подтвердили, что Тайип Эрдоган 13 ноября посетит РФ и планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Наш уважаемый президент 13 ноября отправится в Сочи для встречи с господином Путиным". Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Эрдогана в понедельник.

Последний визит Эрдогана в РФ состоялся 3 мая 2017 года, тогда лидеры двух стран в Сочи обсуждали вопросы двусторонней повестки дня, актуальные международные проблемы.