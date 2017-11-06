При стрельбе в Техасе пострадали более 12 детей

2017-11-06 20:54 | www.apa.az | 4

Среди жертв и пострадавших при стрельбе в церкви в Техасе от 12 до 14 детей, сообщил шериф округа Уилсон (штат Техас) Джо Тэкитт, слова его передает телеканал ABC.

По данным властей США, 26 человек погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио.

Как передает телеканал ABC, точное число погибших детей не сообщается. Известно, что возраст всех жертв трагедии — от 5 до 72 лет.

Стрелявший, 26-летний Девин Келли, был вооружен автоматической винтовкой. После того, как Келли покинул церковь, он был ранен местным жителем, затем началась автомобильная погоня за ним, в ходе которой случилось ДТП. Сообщается, что нападавший покончил с собой.

Как ранее передавал телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, подозреваемый Девин Келли в 2010–2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации, был уволен со службы с порицанием и подвергнут трибуналу в 2014 году. Сообщается, что он был обвинен в причинении физического вреда своей супруге и ребенку.

Власти в воскресенье заявили, что не имеют данных о связях Келли с террористическими группировками, но пока не знают мотива преступления. В понедельник же стало известно, что родители бывшей супруги стрелка посещали церковь, в которой он расстрелял людей. В минуты трагедии их не было на службе, они приехали к церкви позднее. По данным CNN, есть сведения, что экс-супруга стрелявшего также посещала эту церковь.