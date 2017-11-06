Главы муниципалитетов Турции посетили Джоджуг Марджанлы

2017-11-06 14:58 | www.oxu.az | 4

Руководители муниципалитетов 13 городов и районов Турции совершили поездку в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сначала делегация из Турции посетила мемориал павшим в апрельских боях 2016 года азербайджанским военнослужащим, установленный в поселке Горадиз Физулинского района.

Затем главы муниципалитетов побывали в средней школе села Джоджуг Марджанлы, где состоялась их встреча со школьниками. Ученикам школы были вручены подарки.

В ходе визита подписан протокол между муниципалитетами Гара Исалы турецкого вилайета Адана и Джоджуг Марджанлы.

Н.О.