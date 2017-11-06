Ежедневные полеты в космос могут стать явью

2017-11-06 15:04 | www.oxu.az | 4

Каждый из полетов длительностью 10-15 мин. для желающих совершить полет будет стоить 250 тыс. долларов, передает Oxu.Az со ссылкой на газету «Известия».

Ричард Бренсон, британский миллиардер, хочет организовать каждодневные полеты людей в космос. Каждый полет длительностью 10 — 15 мин. обойдется космическим туристам в 250 тыс. долларов.

Каждодневные космические полеты в околоземное пространство хочет проводить компания Брэнсона Virgin Galactic. В 2014 г. корабль SpaceShipTwo благополучно отделился от носителя, начал набор высоты и разрушился в полете на высоте 14 км. Один из пилотов судна не выжил, а 2-го спасла аварийная система с парашютом.

В настоящее время сразу несколько компаний в мире работают над массовой отправкой людей в космос.

При суборбитальном полете корабль не доходит до космической скорости и не оказывается на орбите, поэтому может вернуться на поверхность Земли спустя пару минут с момента старта. На сей день она еще ведет работу над новым прибором для совершения пилотируемых полетов.

Л.А.

