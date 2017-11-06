Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Шамкир

2017-11-06 18:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир из средств, предусмотренных в указе Президента «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» будет выделено 10,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.