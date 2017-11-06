Красота и здоровье азербайджанских знаменитостей и посла Франции (ФОТО)

2017-11-06 18:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла традиционная встреча участников клуба "Pəncərə" (Окно), посвященная на этот раз красоте и здоровью, сообщила Trend Life писательница Ульвия Гейдарова.

На вечере среди гостей были такие знаменитости как заслуженные артисты – телеведущая Наргиз Джалилова, художник Рашад Мехтиев, актриса Мехрибан Зеки, певица Севда Алекперзаде, вокалист Агшин Абдуллаев, вице-президент Союза архитекторов Азербайджана, Союза дизайнеров Азербайджана Эльчин Алиев и другие. Почетной гостьей стала посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез. Руководитель и учредитель клуба "Pəncərə" - писательница и публицист Гюнель Анаргызы.

Гостям была представлена концертная программа, прошли дискуссии.

Красота и здоровье зависят только от нас самих, и это неоспоримый факт! Для того, чтобы наше здоровье и красота радовали нас, нам необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, следить за своим питанием, а главное, почаще улыбаться и радоваться жизни. Побольше позитива и позитивного настроения и вы удивитесь, как ваша красота и здоровье начнут приходить в норму – таким был главный лейтмотив вечера.

Красота и здоровье – это два неотъемлемых друг от друга определения, как замок и ключик, которые открывают секретную дверь – гармонию.

Советы для поддержания красоты и здоровья:

- Выбирайте продукты с низким содержанием жиров, употребляйте больше свежих сырых овощей, фруктов, ягод и трав.

- Пейте воду, натуральные натуральные чаи, ягодные напитки, компоты и травяные настойки.

- Регулярно нагружайте себя физическими нагрузками. Занимайтесь любым видом спорта. Больше ходите пешком, занимайтесь плаванием.

- Для хорошего самочувствия необходимы 6 – 8 часов непрерывного сна. Хороший сон регулирует правильный обмен веществ в организме.

- Изгоняйте вредные привычки. Не загоняйте себя в рамки зависимостей – это прямой путь к стрессам и депрессиям.

- Ухаживайте за своим внешним видом. Уделяйте внимание своей внешности: заботьтесь о состоянии волос, зубов и кожи.

- Тренируйте и развивайте свои умственные способности. Нагружайте свой мозг активными мероприятиями: заведите любимое хобби, читайте, рисуйте, решайте кроссворды, общайтесь с друзьями.

Наслаждайтесь жизнью, вдохновляйтесь красотой и будьте здоровы!

(Автор: Вугар Иманов)