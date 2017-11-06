Стала известна дата визита президента Афганистана в Азербайджан

2017-11-06 15:16 | www.oxu.az | 4

Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Азербайджан запланирован на 1 декабря.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

Ожидается, что президент Афганистана посетит Азербайджан для участия в 7-м совете министров мероприятия "Heart of Asia" - Стамбульский процесс, который пройдет в Баку 30 ноября - 1 декабря.

Азербайджан в настоящее время председательствует в процессе. Тема предстоящей встречи - "Безопасность и экономические связи в направлении усиления региона процесса "Сердце Азии".

Н.О.