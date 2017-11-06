Президент Ильхам Алиев удостоил группу работников Бакинского метрополитена почетных званий и наград

2017-11-06 18:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении работникам Бакинского метрополитена – Исаеву Этибару Джаваншир оглу, Керимову Тельману Керим оглу и Тагиеву Сабухи Гияс оглу почетного звания «Заслуженный инженер» по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации метро.

Президент Ильхам Алиев подписал также распоряжение о награждении группы работников Бакинского метрополитена орденом «Шохрат» и медалью «Терегги» по случаю 50-летнего юбилея Бакинского метрополитена за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации метро.