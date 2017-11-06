Названа предотвращающая рак еда

2017-11-06 15:26 | www.oxu.az | 5

Британские и норвежские ученые назвали наиболее пригодную пищу для предупреждения появления желудочно-кишечных заболеваний, в том числе и рака.

Как передает Oxu.Az, исследование опубликовано в Nature Communications.

Гранаты, красные сорта винограда, груши, грибы, чечевица, соя и зеленый горошек особенно эффективны для профилактики желудочно-кишечных заболеваний.

Данная пища, отмечают ученые, оказывает положительное влияние на аутофагию (поглощение клеткой собственных вредных компонентов), предотвращая развитие воспалительных процессов в организме.

К подобным выводам авторы пришли, выяснив причины, влияющие на нормальный механизм аутофагии. Ученые обнаружили белок Kenny, с которым связана регуляция процесса. Когда аутофагия работает некорректно, такой протеин накапливается и провоцирует воспаление.

Н.О.