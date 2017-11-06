Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов

2017-11-06 18:41 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого ноября пройдет аукцион по размещению части эмиссии именных процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на 25 миллионов манатов, сообщает в понедельник биржа.
Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости в 1 005,0833 маната.
Срок оборота облигаций составляет 18 лет.
Годовая доходность по облигациям составляет три процента.
Официальный курс на шестое ноября составляет 1,7003 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)