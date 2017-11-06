Посольство США в Турции начало выдавать визы

2017-11-06 18:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Турции начало выдавать визы, пишут в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на сообщение диппредставительства.

Отмечается, что есть ограничения на выдачу виз гражданам Турции.

Отметим, ранее США приостановили выдачу виз турецким гражданам по причине ареста в Турции сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США должны задуматься над тем, как члены организации Фетхуллаха Гюлена проникли в ряды работников посольства.

Эрдоган заявил также, что Анкара больше не считает посла Джона Басса представителем США в Турции.

Ранее министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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