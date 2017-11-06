Немецкие компании будут работать в жилищно-коммунальной сфере Казахстана

2017-11-06 18:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Нурсултан Джиенбаев провел встречу с президентом Федерального союза немецких жилищных компаний и компаний недвижимости (GdW) Акселем Гедашко и директором Инициативы «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (IWOe.V.) Кнутом Хёллером.

Стороны обсудили пути взаимодействия в целях развития жилищно-коммунального комплекса Казахстана и подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно меморандуму, компании будут сотрудничать по нескольким направлениям, таким как разработка общей стратегии жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование законодательства Казахстана в сфере управления жилищным фондом, совместная реализация пилотных проектов в области энергосбережения, а также привлечение инвестиций и грантов для модернизации ЖКХ.

Нурсултан Джиенбаев проинформировал немецких коллег об основных направлениях деятельности АО «КазЦентр ЖХК» и рассказал о стратегических целях компании на ближайшие годы.

«Как мы знаем, Германия имеет большой и успешный опыт в повышении прозрачности в управлении жилищным фондом, проведении энергетической санации жилищного фонда, а также в подготовке высококвалифицированных специалистов для данной отрасли. Сегодня мы определили приоритеты, наметили дальнейшие шаги и теперь нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», - отметил он.

В настоящее время казахская компания ведет активную работу по внедрению инноваций в сектор ЖКХ. Недавно созданный департамент аналитики и инноваций будет анализировать наиболее передовые и эффективные технологии для их дальнейшего применения. Департамент привлечения инвестиций и ГЧП будет работать с зарубежными компаниями и международными финансовыми организациями с целью повышения инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы Казахстана, привлечения внебюджетых инвестиций и развития государственно-частного партнерства.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)