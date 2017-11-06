Первыми американцами были азиаты

2017-11-06 15:52 | www.oxu.az | 4

Генетические исследования показали, что представители культуры Кловис действительно были первыми коренными американцами, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

При этом, как отмечают учёные-археологи, радиоуглеродный анализ позволил подтвердить другое важное предположение: выходцы из Северо-Восточной Азии имеют сходный генетический состав с американскими индейцами.

Ранее археологи отмечали, что предки американских индейцев могли попасть в Америку из Сибири через "ворота в Америку" — замёрзший участок океана через Берингов пролив. Однако более подробные исследования древних миграций позволили учёным сделать вывод о том, что первые американцы могли прибыть на континент от 15 до 20 тысяч лет назад.

Однако археологи из Университета штата Калифорния Сан-Диего отмечают, что более глубокий анализ миграции не позволяет найти все ответы на вопрос о том, кем в действительности были первые переселенцы. По данным учёных, сложность составляет изучение периода миграций более 20 тысяч лет назад.

Н.О.