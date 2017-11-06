В Азербайджане прооперировали 1,3 килограммового ребенка

2017-11-06 15:56 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане младенцу сделали сложную операцию. Операцию под названием пиелопластика провел известный уролог-хирург Фуад Гусейнов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Ailem.az, ребенок родился в 30 недель и для предотвращения почечной недостаточности врачи приняли решение осуществить хирургическое вмешательство:

«Ребенку весом 1300 грамм успешно сделали операцию под названием пиелопластика. После операции состояние ребенка полностью нормальное, признаков почечной недостаточности нет», - рассказал врач.

A.M.

