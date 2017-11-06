В Баку начинает работать новый центр выдачи французских виз

2017-11-06 19:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С 7 ноября 2017 года по адресу: ул. Дж. Джаббарлы, 609, "Globus Center " приступает к работе компания CAPAGO, которая будет заниматься выдачей французских виз, сообщили в понедельник в посольстве.

С указанной даты эта компания заменит компанию TLS, которая ранее занималась рассмотрением документов по выдаче французских виз.

Центр выдачи французских виз, управляемый CAPAGO, будет открыт с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Новый визовый центр будет осуществлять следующие работы: назначение встреч, ответы на связанные с визами вопросы, прием граждан, принятие визовых обращений, взятие отпечатков пальцев, сбор служебных расходов (стандартная цена 28 евро) и сбор визовых расходов и пр.

Для назначения встречи в новом визовом центре необходимо зайти на сайт France Visas: https://france-visas.gouv.fr/web/az , затем через предлагаемые линки назначить встречу на сайте CAPAGO https://fr-az.capago.eu/

E-mail : infofrance-az@capago.eu , телефон : 012 310 0710

Таким образом, с 7 ноября 2017 года в визовом отделе посольства визовые обращения приниматься не будут, за исключением владельцев служебных и дипломатических паспортов Азербайджана.

Визовые обращения для Испании, Бельгии, Нидерландов, Португалии и Люксембурга также будут рассматриваться в новом визовом центре, управляемом CAPAGO.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)