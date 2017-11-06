Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

2017-11-06 19:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил соболезнования Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

"Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате вооруженной атаки на баптистскую церковь в Texaсе. B связи с этим трагическим событием от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю исцеления раненым", - говорится в послании главы государства.